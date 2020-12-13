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فيديو.. أجواء فيضة القلت في حفر الباطن تجذب المتنزهين
شهدت حركة مزدحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
استقطبت فيضة القلت الواقعة على بعد 40 كيلو مترًا غرب محافظة حفر الباطن المتنزهين من عدة مناطق في المملكة، حيث شهدت حركة مزدحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بأجوائها الربيعية.
وقال عدد من المواطنين: إن فيضة القلت تعتبر أولى الوجهات لهم بعد هطول الأمطار لتميزها بكبر مساحتها وكمية الأمطار المتجمعة بها، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها من جميع المركبات.
من جهته، تفقد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد الأسبوع الماضي، فيضة القلت، حيث قدم رئيس مركز القلت مروي بن برغش الطوالة شرحًا تفصيليًّا عن الفيضة وكيفية الاستفادة منها كوجهة خاصة للتنزه.
ووجه المحافظ بعمل دراسة عن الفيضة كاملة وكيفية الاستفادة منها لتصبح متنزهًا ومتنفسًا للمواطنين ورفع الدراسة إليه.
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