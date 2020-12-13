الهيئة الملكية للعلا تطلق صندوقًا عالميًّا لحماية النمر العربي من الانقراض

متابعات الخليج 365 - العلا

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن الهيئة بتوجيه ودعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسست الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا.

والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم)، والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهي إحدى سُلالات النمور، ويُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وإفريقيا، وتعتبر هذه السلالة مهددة بصورة حرجة عبر موطنها بأكمله.

وتكون النمور العربية فاتحة اللون بشكل كبير؛ حيث إن اللون الذهبي المصفرّ الذي يتواجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يتواجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد. وتتميز بلون عيونها الزرقاء خلافًا لمثيلاتها الإفريقية.

وتزن الأنثى البالغة 20 كيلوجرامًا (45 رطلًا)، بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ30 كيلوجرامًا (65 رطلًا)، وبالمُقارنة فإن النمور الإفريقية الجنوبية يمكن أن يتراوح وزنها ما بين 50 إلى 70 كيلوجرامًا، وبالتالي يمكن اعتبار النمور العربية أصغر من باقي سلالات النمر الإفريقية والآسيوية.

ويتشابه ذكر النمر العربي مع الأنثى، ولكن الذكور تكون أكبر من الإناث، كما يتم التمييز بينهما بوجود كيس الصفن الواضح لدى الذكور، وتمتاز النمور العربية بذيولها الطويلة، والذي تستعمله في التوازن أثناء التسلق.

وتعتبر هذه السلالة من النمور معرّضة بصورة حرجة، بسبب الصيد المكثّف في أوائل التسعينات من القرن العشرين، بعد أن كان النمر العربي في السابق أكبر السنوريات وأكثرها انتشارًا في شبه الجزيرة العربية، فقد امتد موطنه على مسافة 1700 كيلومتر عبر جبال الحجاز وفي شرق الجزيرة في عمان والإمارات وغيرها.

محمية شرعان:

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إطلاق الصندوق العالمي لحماية النمر العربي إلى أن يكون هذا الصندوق ھو الأكبر من نوعه في العـالم، إذ سـيمكن ھـذا المشـروع محميـة شرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.