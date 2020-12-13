صيغة وشروط تقديم طلب إعفاء من ديون بنك التنمية الإجتماعية من الديوان…

من المفيد التعرف على طريقة تقديم طلب إعفاء من ديون بنك التنمية الإجتماعية من الديوان الملكي، وشروط التقديم، حيث يمكن أن يستحصل الأفراد على قروض من بنك التنمية الإجتماعية السعودي أو ما يعرف ببنك التسليف سابقًا، لقضاء بعض احتياجاتهم، ولأسباب معينة يتعثرون في سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، فيمكن التخلص من هذا المأزق باللجوء إلى الديوان الملكي وتقديم طلب للإعفاء من الأقساط المتبقية، وفي هذه المقالة نقدم الطريقة وشروط تقديم طلب الإعفاء وصيغته فتابعوا معنا.

طلب إعفاء من ديون بنك التنمية الإجتماعية من الديوان الملكي

ما هي شروط طلب الإعفاء من دين بنك التسليف السعودي

حتى يتم قبول طلب الإء عفاء يجب توفر عدد من الشروط والتي تتمثل في:

يجب كتابة رقم الهوية الوطنيه في الطلب حتى يتم النظر فيه.

تقديم الطلب عبر موقع بنك التسليف الإلكتروني من خلال الرابط التالي: بنك التنمية الاجتماعية

إرفاق المستندات التي تدل على حاجة مقدم الطلب للاعفاء المالي من باقي الأقساط، ورفعها من المكان المخصص لرفع المستندات.

من حالات قبول الطلب هي الحالات الصحية، وفي هذه الحالة ويتم إثبات الوضع الصحي بموجب تقرير طبي.

كتابة رقم الحفيظة.

كتابة شرح مفصل عن الحالة الاجتماعية والصحية والسبب من وراء تقديم الطلب.

تقوم لجنة مخصصة لدراسة الطلبات وإجراء تقصي للحقيقة ثم تقرير قبول الطلب أو رفضه من خلال ما تجده اللجنة بنتيجة البحث .

إمضاء بنك التنمية الإجتماعية على الطلب المقدم .

ما هي أفضل صيغة لخطاب طلب إعفاء من ديون بنك التنمية الإجتماعية

وفيما يلي مثال على صيغة طلب للديوان الملكي للإعفاء من باقي أقساط ديون بنك التسليف:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تحية طيبة وبعد أتوجه إليكم بهذا الطلب وكُلي أمل في تقديم يد العون لي، فقد حصلت على قرض بقيمة (… ) من بنك التسليف في تاريخ( … )، وقد اضطرتني الظروف للحصول على هذا القرض من أجل ( تحديد السبب في الحصول على القرض) ، وقد واجهت ظروفًا صعبة أعاقتني عن سداد باقي الأقساط، ( بيان الظروف التي أدت إلى تعثر سداد الأقساط)، ولم أعد قادرًا على الالتزام بتسديد القرض، لذلك أتقدم إليكم بطلبي بإعفائي من سداد باقي أقساط القرض، راجيًا منكم النظر إلى حالي بعين الرحمة، جعله الله في ميزان حسناتكم، ووفقكم دائمًا لمساعدة المحتاجين اسم مقدم الطلب/…. التوقيع/…. رقم الجوال/…. العنوان/….

ما هي شروط طلب إعفاء من ديون بنك التنمية الإجتماعية للديوان الملكي

تشتمل الشروط الحالة الصحية والاجتماعية التي كانت السبب في تعثر المقترض في سداد باقي الأقساط، وعلى سبيل المثال، مرض عضال لا يستطيع المقترض معه العمل والقيام بالإشراف على مشروعة الخاص، أو حادثة أفقدته القدرة على العمل، ومن أبرز الشروط: