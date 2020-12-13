شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير المدينة.. وزارة النقل تضع حجر الأساس لطريق منتزه البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وضعت وزارة النقل حجر الأساس لمشروع طريق منتزه البيضاء، المرحلة الأولى والثانية، البالغ طوله 14.8 كم، وذلك برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويعد منتزه البيضاء البري أحد أهم المواقع السياحية بالمدينة المنورة والتي تستهوي المتنزهين والأهالي والزوار، لما يمتلكه من مقومات للسياحة، ولكون الطريق المؤدي إليه حالياً هو طريق زراعي مفرد به الكثير من عوائق الممتلكات والمزارع على جانبيه، وتسبب ذلك في ازدحامات مرورية تعيق سهولة الوصول للمنتزه، لذا باشرت الوزارة اعتماد طريق مزدوج يؤدي إلى المنتزه وذلك عبر استخدام طريق متفرع من طريق المدينة المنورة - تبوك المزدوج، إذ سيسهم في سرعة وسهولة الوصول للمنتزه.

كما يهدف هذا المشروع لتحسين البنية التحتية للطرق بمنطقة المدينة المنورة، وتسهيل تنقل زوار منتزه البيضاء البري، وخدمة الوجهات السياحية والترفيهية بالمدينة المنورة، إضافة إلى تقليل الازدحامات المرورية على طريق الخليل - البيضاء.

يذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع تحت التعميد، ويعد المشروع ضمن أولويات الوزارة في المنطقة للعام القادم.

وتحرص وزارة النقل على إنجاز المشاريع التنموية التي تهدف إلى خدمة أهالي المنطقة، كما تحرص على استمرار إنجاز كافة المشاريع وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.