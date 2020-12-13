شكرا لقرائتكم خبر 21 يوما بين جرعتي لقاح كورونا.. ولا صحة لتسببه في العقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت الصحة أمس تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 202 حالة، ووفاة 12 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات 359.888 حالة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدم إمكانية التبرع بالدم أو الإصابة بالعقم بعد أخذ لقاح كورونا إشاعات غير صحيحة، كما أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن هناك جرعتين لأخذ لقاح كورونا بينهما 21 يوما.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا «إن العالم لا يزال يشهد رصدا لفيروس كورونا»، مبينا أن بعض الدول عاد لها النشاط بما يسمى بالموجة الثانية، وتابع «لقاح كورونا آمن نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفعالية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة».

وأضاف «لا توجد مجاملات فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، ومأمونية وسلامة وفعالية اللقاح هدف رئيس في السعودية، ونأمل مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات»، مشيرا إلى تفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، وهناك من ينشر إشاعات حولها لذا يجب الابتعاد عن الإشاعات، و»نهدف إلى الشفافية»، مبينا أن عدم إمكانية التبرع بالدم أو الإصابة بالعقم بعد أخذ لقاح كورونا شائعات غير صحيحة ويجب تجنبها.

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ستكون لها الأولوية في الحصول على اللقاح، داعيا الجميع إلى الحصول على لقاح كورونا، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددا.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء أنه جرى تشكيل فريق علمي خاص باللقاحات، وأجرينا العديد من المبادرات للتخفيف من آثار الجائحة، وتمت الموافقة المشروطة من قبل الهيئة على تسجيل لقاح كورونا (فايزر- بيونتيك) حسب الادعاء الطبي المصرح به، وسيتم تحصين الأشخاص من عمر 16 سنة فما فوق ضد كورونا باللقاح، وستكون هناك جرعتان لأخذ لقاح كورونا، الثانية بعد 21 يوما من الجرعة الأولى.

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