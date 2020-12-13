تسجيل 63 ألف زيارة منزلية للمرضى في جدة

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وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية وفقا لمعايير معتمدة، حيث تشمل الخدمات الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية، والتثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت صحة جدة 63886 زيارة منزلية للمرضى عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 2591 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، إضافة إلى إيصال 1158 وصفة دوائية ومستلزمات للمرضى في منازلهم، وذلك خلال العام الحالي 2020م.وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية وفقا لمعايير معتمدة، حيث تشمل الخدمات الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، ورعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية، والتثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

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