13 عيادة أسنان للعلاج الفوري في المدينة المنورة

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وتوزعت العيادات كالتالي: 10 عيادات في مجمع عيادات طب الأسنان في الهجرة ، و3 عيادات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، اثنتان منها في ينبع في مركز صحي البندر، ومركز صحي العصيلي، وواحدة في المدينة المنورة في «مركز صحي الهجرة «.وبينت الصحة أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراجعي عيادات طب الأسنان والتخفيف من الازدحام، ولإتاحة أوقات إضافية تناسب المراجعين.
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