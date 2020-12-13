13 عيادة أسنان للعلاج الفوري في المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت صحة المدينة المنورة 13 عيادة لطب الأسنان للعمل بنظام الدوام الممتد، وذلك من 4 عصرا وحتى 11 مساء في كل من المدينة المنورة وينبع.

وتوزعت العيادات كالتالي: 10 عيادات في مجمع عيادات طب الأسنان في الهجرة ، و3 عيادات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، اثنتان منها في ينبع في مركز صحي البندر، ومركز صحي العصيلي، وواحدة في المدينة المنورة في «مركز صحي الهجرة «.

وبينت الصحة أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراجعي عيادات طب الأسنان والتخفيف من الازدحام، ولإتاحة أوقات إضافية تناسب المراجعين.