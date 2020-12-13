شكرا لقرائتكم خبر الصحة ترفض شهادات الإنعاش الالكترونية من جهات غير معتمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة أحمد الفهيد في العاشر من ديسمبر الحالي تعميما بعدم اعتماد أي شهادات (إنعاش قلبي رئوي الكترونية) إلا من جمعية القلب الأمريكية أو من جمعية القلب السعودية، والتي تشمل الإنعاش الأساسي والمتقدم بحسب الفئة العمرية وحسب التخصص BLS-ACLS-PALS، وذلك على خلفية ورود استفسارات عديدة من قبل الموارد البشرية بمختلف مناطق المملكة بما يخص دورات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم التي يحصل الممارس الصحي بطريقة أونلاين من جهات خارجية لم يتم التعامل معها بمراكز التدريب والمهارات الفنية التابعة للوزارة، ولا يوجد فيها أي تطبيق عملي ولا تقييم للمهارات، مما ينعكس سلبا على حياة المريض، كما لا يوجد لهذه الدورات أي اعتراف من الهيئات أو الجمعيات العلمية المعتمدة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

تدريب عملي

في هذا الصدد قال مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة سعد الحجيلي لـ»مكة» إن دورات الإنعاش القلبي والرئوي يجب أخذها كجزءين، نظري وعملي، الجزء النظري يمكن الحصول عليه عن بعد الكترونيا، ولكن الجزء العملي يجب على الممارس الصحي تطبيقه عمليا في مركز تدريب متخصص، لأن هذه الدورات قد يتوقف عليها في وقت ما إنقاذ حياة إنسان، ولأن حياة الإنسان ثمينة فلا يمكن قبول شهادات دورات إنعاش عن بعد دون تدريب عملي، لأنها ستكون بلا قيمة.

وأشار إلى وجود بعض مراكز التدريب الخاصة التي استغلت إلزام الممارسين الصحيين بالحصول على هذه الدورات وأخذت تعلن عن دورات لا يشترط فيها سوى التسجيل ودفع الرسوم للحصول على الشهادة دون أي آلية للتحقق من حضور المتدرب الدورة ومتابعتها، مضيفا أنه حتى في الأوقات الحالية يمكن تدريب الممارسين الصحيين عمليا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لسلامة الجميع.

جمعية القلب

وجاء في تعميم الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة الموجه للموارد البشرية، أن القرار الوزاري بتاريخ 1440/3/19 ألزم جميع الممارسين الصحيين بالحصول على (دورة دعم الحياة الأساسية) سارية المفعول، واشتراطها لمنح وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الصحية، وربطها بالتقييم الوظيفي ومفاضلة الترقية وتجديد العقود أو منح الامتيازات الوظيفية، ولذا وتماشيا مع توجيهات وزير الصحة بضرورة تحقيق معايير المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى والمعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وحرصا على حصول الممارسين الصحيين على دورات معتمدة، فإن مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة الرئيسي والمركز المرجعي لجميع المراكز الفرعية بالمناطق والمحافظات يوصي أن لا يتم اعتماد أي شهادة إنعاش قلبي رئوي الكترونية، من جهات أخرى ويتم حاليا فقط الاعتراف بالشهادات الصادرة من جمعية القلب الأمريكية وجمعية القلب السعودية، وضرورة التحقق من رمز كل شهادة من قبل الموظف المختص أو الرجوع إلى مراكز المهارات الفنية للتأكد من مصداقيتها.

دورات الإنعاش القلبي والرئوي بحسب الحجيلي:

يجب أخذها كجزأين، نظري وعملي

يمكن الحصول عليه عن بعد الكترونيا

على الممارس الصحي تطبيقه عمليا في مركز تدريب متخصص

تعميم الصحة تضمن:

عدم اعتماد أي شهادة إنعاش قلبي رئوي الكترونية

الاعتراف بالشهادات الصادرة من: