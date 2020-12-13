شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها للغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أفادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها لغرامة مالية
وقالت الأحوال المدنية: "الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية، ويوجد غرامة للتاخير عن التبليغ مقدارها ١٠٠ ريال" ٠
جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الأحوال المدنية من أحد المتابعين بشأن غرامة فقدان بطاقة الهوية الوطنية.