شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها للغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أفادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض صاحبها لغرامة مالية

وقالت الأحوال المدنية: "‏‎الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية، ويوجد غرامة للتاخير عن التبليغ مقدارها ١٠٠ ريال" ٠

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الأحوال المدنية من أحد المتابعين بشأن غرامة فقدان بطاقة الهوية الوطنية.