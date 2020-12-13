شكرا لمتابعة خبر عن نصائح مهمة من الغذاء والدواء حول استخدام المبيدات في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، إلى ضرورة اتباع التعليمات السليمة للتعامل الآمن مع المبيدات المنزلية.

وأوضحت الغذاء والدواء مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل شراء واستخدام المبيد في المنزل للحفاظ على سلامة أفراد العائلة.

وأضافت الهيئة أنه عند الرغبة في شراء المبيد، يجب شراء العبوة الأصلية للمنتج وأن تكون محكمة الإغلاق، واختيار المبيد المناسب للآفة المرغوب في مكافحتها، وشراء الكمية التي يحتاجها الفرد فقط، والتأكد من تاريخ صلاحية المبيد، وكذلك التأكد من تسجيله لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوصت الهيئة قبل استخدام المبيد بالحرص على قراءة البيانات الملصقة على عبوة المبيد واتباع تعليمات الاستخدام، وتجنب استخدام المبيد في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة، واستخدم كمامة للأنف والفم، وإبعاد المبيد عن متناول الأطفال، وكذلك استخدام قفازات مطاطية عازلة لمنع تسرب المبيد إلى اليدين.