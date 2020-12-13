شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الغذاء والدواء تحدد الفئة العمرية التي ستحصل على لقاح كورونا وأماكن توفيره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن لقاح كورونا فايزر سيقدم للأشخاص من سن 16 عام فما فوق.

وقالت الهيئة أن لقاح كورونا سيتوفر في المرحلة الأولى في الجهات الحكومية فقط، مبينة أنها ستنظر موضوع إتاحته للجهات الخاصة في الفترات القادمة

وأضافت الغذاء والدواء أنها أجرت العديد من المبادرات للتخفيف من آثار الجائحة، مشيرةً إلى أنها شكَّلت فريقًا علميًّا منذ اليوم الأول لجائحة كورونا من أجل معرفة اللقاح والأدوية.

ولفتت إلى أن هناك برامج مراقبة لما بعد استخدام لقاح فايزر الذي جاء تسجيله بعد دراسة مكثفة، مؤكدةً أنها ستتابع اللقاح بعد استخدامه في مرحلته النشطة التي تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث