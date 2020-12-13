شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد التحالف العربي على استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع، مضيفا:" نثمن التزام الحكومة والانتقالي في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق ".

وكان التحالف العربي لفت إلى التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري.

وأوضح التحالف العربي، أن عملية فصل القوات وخروجها من ‎أبين و ‎عدن تسير بانضباطية والتزام، مشيرا إلى خروج قوات الشرعية والانتقالي من ‎أبين و ‎عدن يسير حسب المخطط له.