شكرا لمتابعة خبر عن السوق المالية توضح آلية النظر في الدعوى الجماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة السوق المالية آلية النظر في الدعوى الجماعية ، مبينة أن اللجنة تعلن في السجل اسم المدعي الرئيسي ،واسم المدعي عليه، ورقم الدعوى الجماعية.

وقالت السوق المالية إنه في البداية يتم الإعلان عن مواعيد الجلسات ، وتطلب اللجنة من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافية لتلك التي قدمها المدعي الرئيسي .

كما أضافت السوق المالية أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين تقديم ما لديه من دفوع أو تقديم أي اعتراض على اي إجراء وذلك بما يتعارض مع دور المدعي الرئيسي ، مشيرة إلى أن للجنة كامل الصلاحيات في إدارة الدعوى الجماعية.