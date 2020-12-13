شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 202 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 350,549، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6048 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، ‏أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٤٤ إصابة، لافتًا إلى تراجع وانحسار في حالات كورونا في المملكة.

وقال أن بعض دول العالم عاد لها نشاط فيروس كورونا، وهناك قلق عالمي من الموجة الثانية، مضيفًا أن خريطة الإصابات الأسبوعية تشير إلى تراجع إصابات كورونا، كما تم رصد تقلص أعداد الحالات الحرجة في العنايات المركزة، مشيرًا إلى وجود أخبار إيجابية عن اللقاحات المضادة.