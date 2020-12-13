«الأرصاد» عن طقس الاثنين: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، تأثر 6 مناطق على مستوى المملكة الاثنين، بنشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، مشيرًا إلى هطول أمطار رعدية تصل إلى حد الغزارة على تبوك.

وقال المركز الوطني في تقريره عن حالة طقس الاثنين: تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار؛ وتحد من مدى الرؤية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة»؛ تشمل السواحل منها وكذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار «المركز»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية؛ بسرعة تتراوح بين 14-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 16/ 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

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