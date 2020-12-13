بالفيديو.. أستاذ فيروسات يكشف أسباب تراجع وفيات وإصابات «كورونا» في المملكة

كشف أستاذ علم الفيروسات في جامعة جازان الدكتور عبدالله القيسي، أسباب انخفاض الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، حتى وصل إلى نقطة الصفر في بعض المناطق خلال الأيام الماضية.

وقال، في تعليقه على هذه المعدلات مع فضائية «الإخبارية»: «لا نزال نواصل مشاهدة أخبار إيجابية عن انحسار الحالات الحرجة ونزولها تحت 500 إصابة، كما شاهدنا خلال الأيام الماضية تراجعًا ملحوظًا في أعداد الوفيات، وبعض المناطق لم تسجل أي إصابات أو وفيات لفترة، وبالتأكيد هذه التراجعات سوف تؤدي إلى توافر أسرَّة العناية المركزة لمرضى آخرين».

وعن أسباب هذا التراجع المبشر، قال القيسي: «هذا يعود إلى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، ووصلت إلى كل جانب من المملكة.. وساهم في ذلك أيضًا ارتفاع معدل فحوصات (كورونا المستجد)، التي وصلت اليوم الأحد، لأكثر من 30 ألف فحص».

وبشأن تشديد رقابة وزارة الصحة على المناطق التي لم تسجل حالات جديدة، قال القيسي: «هذا ما سوف يحدث بالتأكيد.. وأتوقع أن يتم التركيز على بؤر انتشار المرض. وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن المملكة كانت مصنفة قبل شهور بانتشار الفيروس بشكل مجتمعي، وقد أصبح الآن فرديًّا، ومن ثم يسهل مكافحة انتشار العدوى».

وتوقع القيسي انحسار المرض في بعض المدن الكبرى مثل الرياض ومكة والمدينة المنورة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن لقاح «فايزر» أنهى المراحل المهمة من الاختبارات والتجارب السريرية، وهذا ما اعتمدت عليه هيئة الغذاء والدواء السعودية، وتم إعطاء الموافقة عليه، الخميس الماضي.

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