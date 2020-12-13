«المرور» يحذر قائدي المركبات من 3 ممارسات خطرة

حذّر «المرور السعودي»، اليوم الأحد، سائقي المركبات من القيادة على أكتاف الطرق، مؤكدًا أنها ليست مسارات للتجاوز.

وفي بيان عبر حسابه على «تويتر»، قال «المرور السعودي»: يجب على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، لافتًا إلى أن كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري للمركبات، وليس مسارًا للتجاوز.

كما حذر المرور السعودي، من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية، مشيرًا إلى أنها سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكد أن «التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر».

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