لأول مرة.. المدارس النسائية بـ«جمعية مكنون» تُنفّذ برنامج «اليوم القرآني» عن بُعد

نفّذ مكتب الإشراف النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض «مكنون» خلال الفصل الدراسي الحالي، برنامج المراجعة المكثفة «اليوم القرآني» للطالبات في المدارس النسائية؛ حيث تميز البرنامج عن سابقيه بتنفيذه تقنيًّا «عن بُعد»، وهي تجربة تحدث لأول مرة في المدارس النسائية بسبب جائحة كورونا، وقد تكللت التجربة بنجاح كامل وسار البرنامج وفق خطته المعدة بصورة رائعة ومرضية.

ويهدف المكتب من خلال البرنامج إلى تمكين الطالبات من ترسيخ وتثبيت حفظهن من خلال المراجعة المكثفة مع توفير المعلمات المتقنات، لغرض تهيئة الطالبات لدخول اختبارات الأجزاء والخاتمات، وتحسين مستواهن في الحفظ والاتقان، إضافة إلى زيادة حصيلة المشاركات في الاختبارات.

علمًا أن عدد المدارس المشاركة بلغ «199» مدرسة، وعدد المعلمات «1090» معلمة، والطالبات «5373» طالبة، وكان من نتائج البرنامج أن بلغ عدد الملتحقات باختبارات الأجزاء «3165» طالبة، ويقابله عدد الملتحقات باختبارات الخاتمات «267» طالبة، وإجمالي الأيام المنفذة للبرنامج «134» يومًا.