«الصحة» تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في إصابة النساء بـ«العقم»

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد لقاح فيروس «كورونا المستجد»، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها «هيئة الغذاء والدواء السعودية» في اعتماد اللقاحات، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي، نفى المتحدث ما يتردد عن أن لقاح «فايزر» يسبب العقم للنساء، مؤكدًا ظهور كثير من البشائر في التقارير المتعلقة باللقاح.

وقال المتحدث: «نذكِّر بأن العالم يتعامل مع هذا الشأن بكثير من العزيمة والأمل، ولا يوجد أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد».

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