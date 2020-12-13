3.5 ملايين جرعة للقاح الوادي المتصدع

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن كمية اللقاحات التي تم توفيرها من لقاح مرض حمى الوادي المتصدع للمناطق المراقبة من قبل الوزارة بلغت منذ عام 2017 وحتى 2019، 3.5 ملايين جرعة، تمثلت في لقاح الحمى القلاعية للأبقار، حيث سجلت في عام 2017-2018 عدد الجرعات 1200 ألف جرعة، وفي عام 2019 لم يتم إعطاء أي جرعة.

وسجل لقاح الحمي القلاعية الموحد في عام 2019، 40 مليون جرعة، ولقاح التسمم الدموي في عامي 2017-2018، 60 مليون جرعة، و23 مليون جرعة في عام 2019، وسجل لقاح التسمم المعوي 60 مليون جرعة في عامي 2017-2018، و23 مليون جرعة في 2019.

اللقاحات البيطرية

43.923.025 لقاحا فيروسيا

148.000.000 لقاح بكتيري

الاختبارات

73606 اختبارات

52045 بمختبر الجودة

134984 اختبارا بالإرساليات الحيوانية

1112 فسحا للمواد المخبرية