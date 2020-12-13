15 عاما و18 مرحلة لم تنه طريق حائل العجوز

منذ أن وضع حجر الأساس لطريق حائل- المدينة المنورة في 18ـ 5ـ 1427، ما زال العمل جاريا لإنهاء مرحلته الـ18 والأخيرة البالغ طولها 14.5 كيلومترا.

وأوضحت وزارة النقل في ردها على استفسار «دوت الخليج»، أن طريق المدينة المنورة/ حائل المزدوج، يبلغ طوله الإجمالي 414 كيلومترا، حيث يبدأ من نقطة تقاطعه مع طريق حائل/ الجوف السريع شمالًا حتى التقائه بالطريق الدائري بالمدينة المنورة، وأبانت بأنه تم اعتماد 18 مرحلة لتنفيذ الطريق خلال السنوات الماضية ضمن نطاق منطقة حائل، وبدأت أعمال المرحلة الأولى عام 1427.

9 تقاطعات

أشارت النقل إلى إنجاز العمل ضمن 17 مرحلة بطول 399.5 كيلومترًا، في حين أن العمل قائم حاليًا بمرحلته الأخيرة البالغ طولها 14,5 كيلومترًا، بنسبة إنجاز بلغت 87% حتى تاريخه، مضيفة أن الطريق يشمل 9 تقاطعات علوية، إضافة إلى تنفيذ سياج جانبي حاليًا.

خطة تشغيلية

‏أكدت الوزارة الحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

تقاطعات مميتة

يقول المواطن عبدالعزيز الغنام: نتطلع لانتهاء الطريق لنسلم من الطرق التي تمر بالمدن والتقاطعات المميتة، إذ إن الطريق يساعدنا على اقتصار الزمن للوصول إلى المدينة المنورة، فيما يرى المواطن عبدالله السنجاري، أن الطريق طال انتظاره والجميع في شوق لانتهائه، مستغربا طول مدة تأسيسه والانتهاء منه.

طريق حائل ـ المدينة المنورة

18ـ 5ـ 1427 - وضع حجر الأساس

414 كيلومترا طوله الإجمالي

9 تقاطعات علوية

18 مرحلة للتنفيذ

14.5 كيلومترا- المرحلة الأخير

87 % - نسبة الإنجاز