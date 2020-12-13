كاميرات لحماية غابات المانجروف

وجاء توجيه أمين الشرقية، خلال زيارة له مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد المطلق، حيث تضمنت جولتهم المناطق التراثية والسياحية، في محافظة القطيف، ومن ضمنها المنازل التراثية في قلعة القطيف، وقلعة تاروت وغابة المانجروف في دارين وتاروت، بالإضافة للواجهة البحرية في المحافظة.
وأكد أمين المنطقة الشرقية، على أهمية المحافظة على المواقع التراثية، التي تزخر بها المحافظة، موجها رئيس بلدية القطيف بإيجاد الحلول البديلة، خلال فتح الطرق وما يتم خلالها من نزع ملكيات للمشاريع التنموية، للمحافظة على المواقع التراثية والأثرية.
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