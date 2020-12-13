خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سلم المبعوث الخاص، وزير الخارجية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت. وأقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للمبعوث الخاص والوفد المرافق له. حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
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