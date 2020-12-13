شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه ولي العهد.. تأسيس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي بالعلا والان نبدء بالتفاصيل
بتوجيه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا. وقال صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر "تويتر": "بتوجيه ودعم سمو سيدي ولي العهد، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا".