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وكالة بلومبيرغ : أرامكو تسعى لجمع 10 مليارات دولار
تسعى لخفض الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على سابك
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وكالة بلومبيرغ: إن شركة أرامكو السعودية تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.
وأشارت مصادر إلى أن أرامكو عينت شركة موليس “Moelis” لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.
وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على “سابك” التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار، بحسب ما نقلت “العربية”.
وكانت قد أعلنت عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.
وبلغ عائد الصك/ السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.
وكانت “أرامكو” قد اختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقرًّا لها للترويج للسندات.
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