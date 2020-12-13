

كانبيرا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت قوة حماية الحدود الأسترالية، اعتقال خمسة أشخاص في غرب سيدني ولندن بعد تحقيق مشترك أجرته السلطات الأسترالية والبريطانية، حيال شحنة تزن 450 كيلوغراماً من مخدرات "إم دي إم إي" (الميثيلين دايوكسي ميثامفيتامين)، كانت مخبأة في حفارة صُدّرت إلى أستراليا من المملكة المتحدة.

جاء ذلك في بيان لقوة حماية الحدود الأسترالية، أن الحفارة كانت قد وصلت إلى مدينة بريزبين الأسترالية من ساوثهامبتون البريطانية في 13 مارس 2020م.

// انتهى //

21:49ت م

0157





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عملية أمنية أسترالية بريطانية مشتركة تؤدي إلى مصادرة 450 كيلوغراماً من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.