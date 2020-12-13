السعودية اليوم / ١٧٠ مستفيدا من الدورات التدريبية و المحاضرات بمركز الهلال الأحمر بمكة المكرمة



مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة ( ٢ ) دورة تدريبية في برنامج ( الأمير نايف للإسعافات الأولية ) للأفراد خلال شهر نوفمبر المنصرم استفاد منها ( ٧ ) متدربين، كما أقام ( ٧ ) محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية في القطاعات الحكومية والأهلية استفاد منها عدد ( ١٥٠ ) فردا .

و عقدت ( ٢ ) دورة تدريبية في برنامج دعم الحياة الأساسي ( bls ) لـ ( ٨) متدربين كما عقدت دوره في مكافحةالعدوي.

و أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن عدد المستفيدين من المحاضرات والدورات التدريبية وصل الى ١٧٠ مستفيدا، مشيرا إلى أن هذه المحاضرات والدورات تهدف إلى رفع من مستوى الوعي المجتمعي و تكسبهم المهارات اللازمة في مجال الإسعافات الأولية .

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21:49ت م

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