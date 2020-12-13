

الجزائر 28 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه يضطلع بمهامه من مكان إقامته بألمانيا التي يقضي بها فترة نقاهة بعد تعافيه من

ولفت الرئيس تبون في حديث مصوّر جرى بثّه على حسابه الشخصي في "تويتر" الانتباه إلى أنه بدأ مرحلة "التعافي" من الفيروس، مبيناً أن ذلك يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع.

وأشار إلى رحلته مع الفيروس والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، حامداً الله تعالى على عنايته ولطفه، ثم العناية التي تلقاها من الأطباء بالمستشفى العسكري في الجزائر، ونظرائهم من الأطباء الألمان الذين اتخذوا اللازم، مؤكداً أن مرحلة تعافيه بدأت وخلال الأسابيع الثلاثة القادمة سيكون قد استرجع قواه، ومن ثم العودة إلى بلاده.

// انتهى //

21:44ت م

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الجزائر 28 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه يضطلع بمهامه من مكان إقامته بألمانيا التي يقضي بها فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ولفت الرئيس تبون في حديث مصوّر جرى بثّه على حسابه الشخصي في "تويتر" الانتباه إلى أنه بدأ مرحلة "التعافي" من الفيروس، مبيناً أن ذلك يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع.وأشار إلى رحلته مع الفيروس والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، حامداً الله تعالى على عنايته ولطفه، ثم العناية التي تلقاها من الأطباء بالمستشفى العسكري في الجزائر، ونظرائهم من الأطباء الألمان الذين اتخذوا اللازم، مؤكداً أن مرحلة تعافيه بدأت وخلال الأسابيع الثلاثة القادمة سيكون قد استرجع قواه، ومن ثم العودة إلى بلاده.// انتهى //21:44ت م0154

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يطمئن شعبه على حالته الصحية بعد إصابته بـ (كوفيد19) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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