السعودية اليوم / الجزائر تسجل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 464 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في تصريح له اليوم إلى 12 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2596 وفاة.

فيما تماثل للشفاء 429 مريضاً ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 60457 حالةً.

// انتهى //

20:59ت م

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الجزائر 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد إلى 92102 حالةً.وأشار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في تصريح له اليوم إلى 12 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2596 وفاة.فيما تماثل للشفاء 429 مريضاً ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 60457 حالةً.// انتهى //20:59ت م0144

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