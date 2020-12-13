

رفحاء 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، عن استمرارية فتح باب القبول المباشر لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية القصيرة، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، عبر زيارة مقر المعهد، ويستمر حتى التاسع من شهر جمادى الأولى المقبل.

وأوضح المعهد، أن برنامج الدبلوم يشمل : أقسام التبريد والتكييف، والكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، بالإضافة إلى البرامج القصيرة التي تشمل :التبريد والتكييف "صيانة البرادات والمجمدات،وصيانة المكيفات المجمعة"، والكهرباء الصناعية "صيانة الأجهزة المنزلية".

وسيحصل المتدرب على مميزات خلال مدة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال.

// انتهى //

20:47ت م

0141





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد الصناعي الثانوي برفحاء‬ يعلن عن تمديد القبول للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.