السعودية اليوم / المغرب تسجل 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2012 إصابة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 6624 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 356023 حالةً.

// انتهى //

20:46ت م

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الرباط 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2012 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل عدد إجمالي المصابين فيها إلى 399609.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 6624 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 356023 حالةً.// انتهى //20:46ت م0140

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