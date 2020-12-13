السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 144 حالة وفاة بفيروس كورونا



لندن 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 144 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18447 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,849,000 إصابةً.

// انتهى //

20:44ت م

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لندن 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 144 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 63925 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 18447 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1,849,000 إصابةً.// انتهى //20:44ت م0138

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