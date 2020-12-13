السعودية اليوم / لبنان تسجل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1275 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 101417 حالةً، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1200 حالةً بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

// انتهى //

20:41ت م

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بيروت 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات إلى 146520 إصابة.وأشارت الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 101417 حالةً، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1200 حالةً بعد تسجيل عشر حالات وفاة.// انتهى //20:41ت م0136

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