فيديو.. التحالف يستهدف عناصر وعربات ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو استهداف عناصر وعربات الميليشيا الحوثية الإرهابية من قبل قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في محافظة مأرب والجوف.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أكد استمرار تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض لليوم الرابع وبحسب الخطة الزمنية.

وأعلن التحالف استمرار عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن بانضباطية والتزام، مثمنًا التزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، موضحًا أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلًا: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

