15 نصيحة لمساعدة الآباء في تعليم أبنائهم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلخص بعض النصائح الخطوات المهمة التي ينبغي أن يتبعها الوالدان لمساعدة أبنائهم خلال التعلم عن بعد، ويمكن للآباء والأمهات تفهم احتياجات التعليم الالكتروني والعمل على توفيرها، فضلا عن المهارات الأساسية التي يجب مساعدة الأبناء على اكتسابها.

ويعرف التعليم عن بعد بأنه نوع من التعليم الالكتروني، بينما يحدث التعلم عن بعد عندما ينتقل الفصل الدراسي ليصبح عبر الانترنت. ويعد التعلم عن بعد جديدا على طلابنا في المملكة؛ لهذا هناك بعض النصائح الموجهة للآباء والأمهات حتى يتمكنوا من مساعدة أبنائهم.

1ـ حدد واحتفظ بجدول زمني

كلما اقتربنا من (جدول المدرسة)، كان من المحتمل أن يكون الأمر أسهل على الجميع، وعلى الآباء:

- مراجعة جداول الأبناء وتطويع ظروف الوالدين لها.

2ـ تأكد من أن لديهم المواد الضرورية لإكمال جميع المهام، سواء كان ذلك باستخدام قلم رصاص وورقة، أو اتصال انترنت ثابت، أو معلومات تسجيل الدخول لجميع

الحسابات، أو قارئ PDF، أو تطبيقات تدوين الملاحظات أو استراتيجيات القراءة - كل ما يحتاجون إليه لإنجاز العمل.

3ـ توفير بيئة مواتية للتعلم

هذا ليس بالأمر السهل دائما، فالبيئة غير المناسبة بإمكانها أن تكون مشتتة.

4ـ إنشاء خطة يومية

إن إنشاء خطة يومية ليس مجرد مسألة جدولة، بل تنظر الخطة اليومية في الجدول الزمني، ثم تحدد عناصر المهام لذلك اليوم، وتجمع بين الاثنين خطة محددة لهذا اليوم المحدد.

5ـ لا تعلم - ساعدهم على الفهم

تعد مساعدة الطلاب على الفهم واحدة من أهم النصائح، فشرح فرض منزلي أهم من حله لهم.

إن مساعدة طفلك على فهم المحتوى جزء من مجموعة (الحد الأدنى) من النصائح.

6ـ تأكد من اكتمال جميع الأعمال

أي عمل يظل غير مكتمل يكون عدم اكتماله لسبب وجيه، وله خطوة تالية محددة زمنيا وقابلة للتنفيذ.

7ـ ساعدهم على التحقق من الرسائل والتواصل مع المدرسة

تحقق من وجود رسائل يومية من المعلمين والطلاب الآخرين، وتأكد من الرد على أية رسائل تصلهم.

8ـ ضع في اعتبارك أن الأمر يتعلق بالطفل وليس بالعمل

قد يكون من الصعب على بعض الآباء أن يضعوا في اعتبارهم عندما يكون هناك الكثير من الضغط على الجميع لإكمال العمل.

ومن الواضح أن هذه فلسفة أبوية، فبالنسبة لبعض العائلات قد يكون الأمر جيدا أن تفعل ما يقال لك وأن تقوم بـ(أداء جيد في المدرسة).

9ـ تعلم كيفية تحديد العوائق

هذا شيء يجب أن يتعلمه المعلمون في وقت مبكر من حياتهم المهنية - كيفية تحديد ما يحدث بالضبط أو ما يحدث خطأ.

10ـ استخدام الموارد المدرسية

اتصل بمدرسة طفلك، وكذلك موارد التعليم بالمنطقة التعليمية والولاية للحصول على الدعم.

11ـ تخصيص التعلم

يمكنك دائما تخصيص مساحة التعلم الخاصة بطفلك (الصوت والضوء والغرفة والمعدات وما إلى ذلك) ويمكنك على الأرجح تعديل جدوله الزمني.

قد يكون لديك بعض التحكم في المناهج الدراسية، استخدم نقاط قوة طفلك ومواهبه وأعده للمستقبل قدر الإمكان.

12ـ شجع عقلية النمو

لا يتعلق الأمر بما يجب تعلمه أو كيفية التعلم، بل بالأحرى كيفية التفكير فيما يتعلمه الأبناء.

13ـ استخدام الموارد الصحيحة

استخدم كل ما يمكنك استخدامه من أجل الفهم والتعلم.

14ـ تنظيم بيئة التعلم الخاصة بهم

ساعدهم في تنظيم بيئاتهم التعليمية المادية والرقمية، ضع مكتبه بمكان هادئ ومرتب ليتمكن من التركيز ويمكن الوصول لجميع الموارد المتاحة.

15ـ ساعدهم في العثور على دوافعهم الخاصة

إن الأطفال يتفاوتون بشكل جذري في مستويات تحفيزهم، ولا بد أن يكون هناك دافع.

ومع ذلك، فإن تحفيز الطفل هو أحد المجالات التي يكون فيها الآباء بشكل مثالي أفضل من أي معلم.