الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ اختباراتها النهائية باستخدام الذكاء الاصطناعي

انطلقت اليوم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ، عن بُعد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لطلبة التخصص في الجامعة السعودية الإلكترونية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير بمختلف الفروع.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهداف الجامعة في توظيف التقنية لخدمة العملية التعليمية، وللتأكد من حماية الطلبة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، والحفاظ على جودة المخرجات وتعزيز التنافسية والعدالة بين الطلبة.

وتمتلك الجامعة السعودية الإلكترونية بنية تحتية مميزة، وتعتمد على أحدث الأدوات والتطبيقات التقنية في أنظمة الاختبارات والمراقبة الإلكترونية، وتعمل على تقويم وتطوير أنظمتها الإلكترونية ومواكبة التقدم الهائل في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي باستمرار، وتستخدم نظام المراقبة الآلي والذي يقوم بالإشراف على تنفيذ الاختبارات الإلكترونية ومراقبة الطلبة أثناء أداء اختباراتهم عن بُعد بشكل مؤتمت.

وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية إلى توفير بيئة أكاديمية إلكترونية متكاملة تحقق تطلعات ولاة الأمر وتساهم في الرقي بالتعليم الإلكتروني وتدعم مبادرات التحول الرقمي في التعليم وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.