السعودية اليوم / الأردن تسجل 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2339 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 218467 حالة شفاء بعد تسجيل 5123 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3365 حالة.

// انتهى //

18:56ت م

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عمّان 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 259614 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 218467 حالة شفاء بعد تسجيل 5123 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3365 حالة.// انتهى //18:56ت م0116

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