

أبها 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

شارك أكثر من 370 متطوعا في مبادرتي " المتطوع التقني " و"ملتقى الجودة" اللتين نفذتهما الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير خلال الفصل التدريبي الحالي بجميع المحافظات .

وأقام التدريب التقني بعسير معرضا للتعريف بمبادرة " المتطوع التقني" بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق , حيث تضمنت المبادرة تقديم خدمات الصيانة التطوعية الطارئة للإدارات الحكومية ومنازل المحتاجين عن طريق الكوادر التقنية الوطنية المؤهلة .

كما وثق المعرض مراحل العمل في المبادرة مع تقديم إحصاءات عن ما تم إنجازه ، واشتملت على خدمات الصيانة مجالات الكهرباء وصيانة الجوال وصيانة الحاسب وصيانة السيارات والتبريد والتكييف و اللحام و النجارة والألمونيوم .

// انتهى //

18:01ت م

0108





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 370 مشاركًا في مبادرة "التطوع التقني " بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.