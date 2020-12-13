السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان الجيش الهندي



الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم, معالي رئيس أركان الجيش الهندي الفريق إم إم نارافاني.

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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17:41ت م

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