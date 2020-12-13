شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون مع جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سلم المبعوث الخاص ، سمو وزير الخارجية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون مع جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.