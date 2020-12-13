شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث التعاون المشترك مع نظيره الهندي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم, رئيس أركان الجيش الهندي الفريق إم إم نارافاني. وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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