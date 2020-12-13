متحدث الصحة : اطمئنوا تم التأكد من مأمونية لقاح كورونا عبر إجراءات صارمة ودقيقة

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - واس

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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبق إجراءات صارمة ودقيقة جدًا للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية لقاح كورونا قبل السماح باستخدامها في المملكة.

خطوات اعتماد لقاح كورونا

وبين أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد لقاح فيروس كورونا، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها الهيئة وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف.

وقال العبدالعالي: “كثير من البشائر في التقارير المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا ونذكر بأن العالم يتعامل مع هذا الشأن بالكثير من العزيمة والأمل، ولا يوجد أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن أخذ اللقاحات يسهم بإذن الله في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة.

وأعلن الدكتور العبدالعالي تسجيل 139 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359888) حالة، من بينها (3291) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (499) حالة حرجة.، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (350549) حالة بإضافة (202) حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات (6048) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10378732) فحصًا مخبريًا دقيقًا، وذلك بإضافة (29142) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مواجهة الشائعات حول لقاح كورونا

وأشار إلى ما يمر به بعض أفراد المجتمع في هذه المرحلة بشيء من المخاوف والتساؤلات حول فاعلية وأمان اللقاحات، مؤكدًا أن الجهات الرسمية بمنصاتها وحساباتها الرسمية هدفها صحة الجميع وأول من يتواصل لتفنيد أي مغالطات أو شائعات، آملًا مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات.

وأوصى المتحدث‏ الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالحرص على الحصول على لقاح كورونا ، على على رأسهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددًا، حيث سيكون الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها، لافتًا النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5595319 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1675159 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22329266 عبر مركز 937.

