2020-12-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يوفر النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية طريقة ثابتة لفقدان الوزن، وعادة ما يكون جزءًا أساسيًا من أي خطط لخسارة الوزن ويُنصح باتباعه لمرضى السكري الذين يعانون من زيادة وزنهم إلى حد ما.

ما هو النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية ؟

ينصح الأطباء بتناول بين 1000 إلى 1500 سعر حراري يوميًا للنساء، وبين 1500 إلى 2000 سعر حراري يوميًا للرجال، وتم تصميم هذه الأرقام بحيث تكون أقل من السعرات التي تحتاجها خلال اليوم، وهو ما يجبر الجسم على تكسير الدهون لكي يجد مزيدًا من الطاقة، الأمر الذي تكون نتيجته هو فقدان الوزن.

وعلى ذلك، فإنه وفقًا لهذا التعريف، ستجد أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية، فالنظام الغذائي منخفض الدهون أو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو أيضًا نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

فقدان الوزن بشكل ثابت

يساعدك النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية على إنقاص الوزن بمستوى ثابت على مدى فترة زمنية طويلة، فهو غير مصمم لتحقيق فقدان سريع للوزن ولكن لتحقيق النجاح على مدى فترة زمنية أطول.

نظام غذائي متوازن

من المهم أن تهدف إلى اتباع نظام غذائي متوازن أثناء اتباع النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية لضمان عدم فقدان الفيتامينات؛ لذلك احرص على عدم الوقوع في فخ التركيز المفرط على عدد السعرات الحرارية وفقدان العناصر الغذائية المهمة المتواجدة في الفاكهة والخضراوات.

عدد السعرات الحرارية

تتضمن الأغذية المعبأة معلومات عن السعرات الحرارية، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحتاج إلى وزن الطعام وحساب ما يتضمنه من سعرات حرارية بناءً على عدد الجرامات.

وبالنسبة للأطعمة غير المعبأة مثل الفواكه والخضروات، فإن حساب سعراتها متاح على محرك البحث قوقل، كما أن هناك عدد كبير تطبيقات الهواتف الذكية توفر لك هذه المعلومات.

وتوفر بعض المطاعم حساب السعرات الحرارية في وجباتها، لكن من الأفضل التقليل من تناول هذه الوجبات.

لاحظ أن السعر الحراري أو الكالوري عادة يُشار إليه برمز cal لكن هناك قياسات أخرى تشمل الكيلو كالوري ورمزه kcal، وهناك الكيلوجول للطاقة ويُرمز إليها بـ kJ، والـ 1 كالوري = 4.184 جول.

ممارسة الرياضة

يُوصى بممارسة ساعتين ونصف من التمارين في الأسبوع، وهي تعتبر بمثابة مكمل جيد للنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية لأنها تشجع الجسم على التمثيل الغذائي الأفضل للطعام الذي نتناوله.

