شكرا لقرائتكم أمير تبوك يقرر تأخير موعد الدوام الرسمي للإمارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-13 أمير تبوك يقرر تأخير موعد الدوام الرسمي للإمارة بسبب تأخر موعد شروق الشمس ودخول فصل الشتاء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إمارة تبوك صدور قرار أمير المنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتأخير موعد الدوام الرسمي للإمارة. وقالت الإمارة أنه نظرًا لتأخر موعد شروق الشمس ودخول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- بتأخير بدء الدوام الرسمي للإمارة بحيث يبدأ في تمام الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس 1442/8/5هـ



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