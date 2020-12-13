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2020-12-13 رابط تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت منصة أبشر إطلاق نسخة تجريبية من تطبيق أبشر أفراد الجديد كليًا. ودعت المنصة الجميع إلى تحميل التطبيق والاستمتاع بتجربة فريدة لخدمات أبشر الإلكترونية. ويمكن تحميل التطبيق لمستخدمي آيفون عبر الرابط التالي (هنا) كما يمكن تحميل التطبيق لمستخدمي هواتف آندرويد من (هنا).



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