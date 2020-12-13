شاهد: معالم أكبر ساعة في العالم تختفي لهذا السبب !!

كشفت وزارة البيئة السعودية، اليوم الأحد 13 ديسمبر، أن أسراب الجراد الصحراوي غطت ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة برجية في العالم، والتي اعتادت أن تخفي ملامحها الضباب الكثيف أو موجة الغبار.

وتمكنت الوزارة من تحييد خطر آفة الجراد الصحراوي المتمثلة في الأسراب الغازية بكثافات عالية وذلك من سواحل البحر الأحمر في شرق إفريقيا وكذلك اليمن، وما زالت الفرق الميدانية سواء الإشراقية أو المكافحة والدعم اللوجستي تواصل أعمالها الاستكشافية للسيطرة على الأسراب في نطاق تواجدها ومكافحتها فوراً.

وأوضحت أن أعمال المكافحة المكثفة تجري الآن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وعسير والباحة، وهذه المناطق محاذية للحدود مع اليمن أو مطلة على البحر الأحمر، حيث تستقبل الأسراب مباشرة من خارج الحدود والمناطق الأخرى مناطق انتشار وتواجد، ونظراً لكبر مساحة الانتشار يتطلب الموقف بعضاً من الوقت للتتبع والرصد والمكافحة. وفق موقع "العربية نت"

وقالت الوزارة إن هذه الأسراب من الجراد الصحراوي يكمن ضررها فقط على المحاصيل والمراعي، لذلك لا تشكل أي تهديد على الصحة أو تعطيل للحياة العامة، وتأثيرها على المناطق السكانية محدود جداً، ويعتبر عبوراً وتخطياً نحو اتجاه معين.