ملخص المؤتمر الصحفي الخاص بلقاح كورونا

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● ‏متحدث الصحة:

– العالم مستمر في رصد حالات فيروس كورونا.

– بعض دول العالم عاد لها نشاط فيروس كورونا ، وهناك قلق عالمي من الموجة الثانية.

– بفضل الله..فيروس كورونا ينحسر في السعودية.

– جميع مؤشرات كورونا في السعودية في منحنى إيجابي،وتراجع في الحالات والإصابات.

– هناك الكثير من البشائر حول لقاحات فيروس كورونا.

– لامجاملات أمام لقاحات كورونا..مأمونية اللقاح هو الهدف الرئيسي في السعودية.

– نبشركم..لقاح كورونا “فايزر” آمن ،وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته.

– كنا نتألم سابقاً أنه لايوجد لقاح آمن..اليوم ستكون كورونا في النسيان.

– نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا..تذكروا أن الجهات الرسمية همها سلامة الجميع.

– هناك من ينشر شائعات حول لقاحات كورونا لأسباب مختلفة..ابتعدوا عنها وهدفنا الشفافية منذ بدء الجائحة.

– ليس هناك اختبارات معينة تسبق أخذ لقاح فايزر،وهناك اجراءات روتينية قُبيل تقديم اللقاح.

– سيكون فيروس كورونا في السعودية من الماضي.

– المتعافون من فيروس كورونا سوف يتلقون اللقاح.

– الأولوية في أخذ لقاح فايزر سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال المرحلة الأولى.

– احذروا من الأخبار المغلوطة حول لقاحات كورونا.

– لاصحة أن لقاح كورونا “فايزر” يسبب العقم للنساء.

– الجميع في السعودية سواءً كان مواطن أو مقيم سوف يأخذ لقاح فيروس كورونا دون أي مقابل مالي.

● ‏هيئة الدواء:

– نراجع اللقاحات بشكل مستمر ، والوقوف على المصانع خلال تجهيز اللقاحات لضمان سلامته.

– تقديم لقاح كورونا فايزر سيكون من سن 16 عام فما فوق.

– تقديم لقاح فايزر سيكون من خلال جرعتين لحصول الفائدة.

– لقاح فايزر يتطلب درجة تخزين معينة،ولكن هذا لايشكل قلق في المملكة.

– لقاح كورونا في المرحلة الأولى سيكون في المستشفيات الحكومية فقط.

– لن يتم تقديم لقاح فايزر لمن هم أقل من 16 عام.

