ملخص المؤتمر الصحفي الخاص بلقاح كورونا

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● متحدث الصحة:
– العالم مستمر في رصد حالات فيروس كورونا.
– بعض دول العالم عاد لها نشاط فيروس كورونا ، وهناك قلق عالمي من الموجة الثانية.
– بفضل الله..فيروس كورونا ينحسر في السعودية.
– جميع مؤشرات كورونا في السعودية في منحنى إيجابي،وتراجع في الحالات والإصابات.
– هناك الكثير من البشائر حول لقاحات فيروس كورونا.
– لامجاملات أمام لقاحات كورونا..مأمونية اللقاح هو الهدف الرئيسي في السعودية.
– نبشركم..لقاح كورونا “فايزر” آمن ،وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته.
– كنا نتألم سابقاً أنه لايوجد لقاح آمن..اليوم ستكون كورونا في النسيان.
– نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا..تذكروا أن الجهات الرسمية همها سلامة الجميع.
– هناك من ينشر شائعات حول لقاحات كورونا لأسباب مختلفة..ابتعدوا عنها وهدفنا الشفافية منذ بدء الجائحة.
– ليس هناك اختبارات معينة تسبق أخذ لقاح فايزر،وهناك اجراءات روتينية قُبيل تقديم اللقاح.
– سيكون فيروس كورونا في السعودية من الماضي.
– المتعافون من فيروس كورونا سوف يتلقون اللقاح.
– الأولوية في أخذ لقاح فايزر سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال المرحلة الأولى.
– احذروا من الأخبار المغلوطة حول لقاحات كورونا.
– لاصحة أن لقاح كورونا “فايزر” يسبب العقم للنساء.
– الجميع في السعودية سواءً كان مواطن أو مقيم سوف يأخذ لقاح فيروس كورونا دون أي مقابل مالي.
● هيئة الدواء:
– نراجع اللقاحات بشكل مستمر ، والوقوف على المصانع خلال تجهيز اللقاحات لضمان سلامته.
– تقديم لقاح كورونا فايزر سيكون من سن 16 عام فما فوق.
– تقديم لقاح فايزر سيكون من خلال جرعتين لحصول الفائدة.
– لقاح فايزر يتطلب درجة تخزين معينة،ولكن هذا لايشكل قلق في المملكة.
– لقاح كورونا في المرحلة الأولى سيكون في المستشفيات الحكومية فقط.
– لن يتم تقديم لقاح فايزر لمن هم أقل من 16 عام.
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