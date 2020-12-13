كورونا في السعودية.. مدينتان تتصدران حالات التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 33 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 350549 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت ينبع في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 15حالة وتم تعافي11 في كل من المدينة المنورة وجدة و9 في مكة المكرمة و8 في الهفوف و7 في كل من نجران والدمام و5 في كل من تبوك والقطيف والليث.

كما تسجيل 4 حالات تعافي في كل من حائل والطائف وخميس مشيط وجازان والمجمعة وحوطة بني تميم و3 في كل من الدلم وعنيزة والقنفذة والعلا 3 في أضم ووادي الدواسر.

وتم تعافي حالتين في كل من عرعر وبريدة وأبها والجبيل والظهران والكامل ورياض الخبراء وضرما والبكيرية والنعيرية والمبرز، وحالة واحدة في كل من الشعبة والطوال وبدر الجنوب والقوارة والخبر والزلفي وقيا والقريات وقصيباء وظلم وخيبر وظهران الجنوب وبلجرشي والعقيق والخفجي والعيص والدرعية وبني حسن والخرج وقرية العليا وبللسمر والجفر.

