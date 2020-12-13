شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا آمن واتخذنا إجراءات صارمة للتأكد من فعاليته والان نبدء بالتفاصيل

-"الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا و 202 حالة تعافٍ

-"الغذاء والدواء": نطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء اللقاح

قال متحدث وزارة الصحة: الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي. وأن الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها. كما أن أخذ اللقاحات يسهم بإذن الله في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة، ونأمل مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (139) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالات وفيات، وتسجيل (202) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (350,549) حالة.

من جهتها ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أبرز الدراسات التي يتم تقييمها، الدراسات ما قبل السريرية "التجارب على الحيوانات المخبرية"، ثم الدراسات السريرية "التجارب على البشر"، ثم دراسات جودة اللقاح. وأن متابعة اللقاح بعد استخدامه، وهي مرحلة نشطة، تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث، ومثل أي لقاح أو دواء، هناك دواعٍ ومحاذير من الاستخدام، ونطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك قلقاً بإذن الله. وسيكون هناك جرعتان من اللقاح بينهما قرابة 20 يومًا، ولابد من الالتزام بمواعيدهما حتى تحدث الفائدة الكبرى.