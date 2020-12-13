شكرا لقرائتكم خبر عن نظام «البلاك بورد» بجامعة بيشة يعود للخدمة وجدولة مواعيد للاختبارات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عاد نظام البلاك بورد بجامعة بيشة للعمل بعد توقفه صباح اليوم (الأحد)، وعدم تمكن بعض الطلبة والطالبات من أداء امتحاناتهم المقررة اليوم، وقالت الجامعة في تعليق على ذلك: تشير جامعة بيشة إلى استئناف العمل على نظام «البلاك بورد» وعودة العملية التعليمية الإلكترونية، بعد مشاكل فنية واجهت المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب صباح اليوم (الأحد) (28 ربيع الثاني 1442هـ).
وأوضحت أنه تم التواصل مع الشركة المشغلة للنظام مفيدة بأن الأسباب تعود إلى زيادة الضغط على النظام على مستوى الجامعات التي تستعمل المنصة. وسوف تتم جدولة مواعيد جديدة لمن تعذر عليهم أداء الاختبارات الصباحية من طلاب الجامعة وطالباتها، وجامعة بيشة وبمتابعة مباشرة من رئيس الجامعة تولي اختبارات الطلاب أهمية بالغة، وتسعى لتذليل كل المشاكل التي تواجههم.
كانت هذه تفاصيل خبر نظام «البلاك بورد» بجامعة بيشة يعود للخدمة وجدولة مواعيد للاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.